РИА Новости: на форуме «Армия-2023» покажут трофейную технику НАТО

На форуме "Армия-2023" покажут трофейную технику НАТО, захваченную в зоне СВО. Фото: REUTERS

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» будет продемонстрирована техника стран НАТО, которая была захвачена российскими военными в ходе СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что будут показаны боевые машины пехоты и другие образцы западной бронетехники.

Мероприятие пройдет 14-20 августа в Кубинке.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» впервые показал новый автомат АК-19 в короткоствольном исполнении на площадке форума «Армия-2023».

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