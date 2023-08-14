Что произошло в ночь на 14 августа

Зеленский признал ответственность Украины за атаку на Крымский мост. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки на Крымский мост, которая была совершена в субботу 12 августа. Об этом он сказал в своем видеообращении, упомянув о «задымлении» на Крымском мосту.

Запад обдумывает подготовку ВСУ к предполагаемому наступлению весной 2024 года после того, как надежды Запада на успех летнего наступления ВСУ не оправдались.

Серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на понедельник 14 августа. Также сообщалось о нескольких взрывах в Харькове. В то же время в ряде областей Украины, в том числе Киевской и Одесской, была объявлена воздушная тревога.

В честь 10-летия мессенджера Telegram внедряет бесплатные сторис для всех пользователей. Об этом основатель платформы Павел Дуров сообщил в своем канале, добавив, что в будущем Telegram полностью раскроет потенциал и возглавит инновации в социальных сетя.

Три генерала Вооруженных сил Украины объявлены в розыск российским МВД. Разыскиваются заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. Эти высокопоставленные украинские военные причастны к обстрелам Донбасса, в результате которых более ста человек погибли или получили ранения.

Самолет МиГ-23 разбился на авиашоу в США в воскресенье 14 августа. Самолет упал на парковку жилого комплекса в населенном пункте Бельвилль около Детройта и задел несколько автомобилей. Оба члена экипажа катапультировались, они не пострадали.

Четыре человека погибли в аварии в Забайкалье, когда столкнулись автомобили Lancer и Honda. Погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы.

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