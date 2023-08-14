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НовостиПолитика14 августа 2023 4:14

Что произошло в ночь на 14 августа

Зеленский заявил об ответственности Украины за атаку на Крымский мост
Мария ПАВЛОВА
Зеленский признал ответственность Украины за атаку на Крымский мост.

Зеленский признал ответственность Украины за атаку на Крымский мост.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки на Крымский мост, которая была совершена в субботу 12 августа. Об этом он сказал в своем видеообращении, упомянув о «задымлении» на Крымском мосту.

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