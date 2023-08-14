Российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации украинских войск в ДНР Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» поразили пункты временной дислокации двух бригад украинских войск. Об этом рассказали РИА Новости со слов начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

— Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора, — рассказал Астафьев.

Помимо этого, удар был нанесен по ПВД, складу боеприпасов и двум местам скопления военной техники ВСУ в Авдеевке. Также армейская и штурмовая авиация ударила по живой силе и бронетехнике украинских группировок в районах Клещеевки, Богдановки, Андреевки, Красногоровки, Спорного и Белогоровки.

Артиллерийские подразделения уничтожили два украинских миномета 120-миллиметрового калибра, а также их расчеты на позициях неподалеку от Красногоровки и Верхнекаменского.

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в районе Первомайского. Также удалось уничтожить военную технику и живую силу противника.