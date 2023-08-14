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НовостиОбщество14 августа 2023 5:17

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения

Сообщается о проблемах у большинства официальных дилеров с ПО иностранных марок автомобилей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей компании, а также пресс-службу дистрибьютора в России «МБ РУС».

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», - сказали в компании, уточнив, что заниматься ремонтом и обслуживанием машин будут при помощи «накопленного опыта и знаний».

Кроме того, представители компании отметили, что на фоне ухода Mercedes-Benz AG с рынка России «МБ РУС» больше не имеет дополнительных возможностей для проверки, а также проведения сервисных мероприятий.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» также сообщили о проблемах, которые возникли у большинства официальных дилеров с ПО иностранных марок автомобилей.

Напомним, в конце апреля этого года дилер «Автодом» завершил сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, в том числе и завода в Подмосковье.