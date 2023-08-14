«Без нее мир не будет существовать»: Машков высказался о попытках борьбы с русской культурой Фото: Иван МАКЕЕВ

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова актер Владимир Машков объяснил, почему у Запада не получится «отменить» русскую культуру во всем мире. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «АиФ».

— Вы можете остановить морские волны? Или ветер, который их поднимает? Нет! И так же невозможно остановить русскую, российскую культуру — потому что это стихия, — заявил Машков.

Также он добавил, что без русской культуры мир не сможет существовать, поэтому любые попытки борьбы с ней, обречены на провал. Помимо этого, актер считает, что тех людей, которые пытаются «отменить» ее, ждет несчастье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пытаются отменить русскую культуру только неумные люди за рубежом. При этом в России наоборот стараются продвигать лучшие произведения авторов из других стран.