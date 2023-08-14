Названы самые популярные запросы на Госуслугах среди россиян в 2023 году Фото: Shutterstock

В период с января по июль 2023 года россияне подали 336 млн заявлений на Госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что данный показатель на 32% больше такого же периода предыдущего года

Чернышенко уточнил, что в 2022 году за месяц в среднем на Госуслугах было 36,3 млн обращений, а в 2023 году это число выросло до 48 млн. Количество верифицированных пользователей на данный момент составляет 103 млн человек, что примерно 70% граждан России.

«По поручению Президента Владимира Путина в электронный вид были переведены все массовые социально значимые услуги, включая назначение пенсии, выдачу загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие», - напомнил вице-премьер.

По его словам, среди самых востребованных услуг в электронном формате в этом году стали запись к врачу, выплата единого пособия, а также выписка из трудовой книжки.

Вице-премьер также указал на развитие госуслуг и сервисов, отметив, что все это заложено в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

Напомним, накануне в пресс-службе Минцифры РФ рассказали, что уже более 20 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию на портале Госуслуг.