Майонез подорожает из-за роста цен на яйца и масло Фото: Shutterstock

Крупные производители майонеза в России собираются поднять цены на свой продукт на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, в том числе масла и яиц. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщают аналитики, в России стабильно потребляют майонез и его подорожание на 5-12% не вызовет никакого риска для спроса. Тем временем, как отметили в Минсельхозе РФ, у российских властей есть инструменты для того, чтобы сдерживать продовольственную инфляцию.

Сообщается также, что кроме майонеза подорожают продукты для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковках по десять граммов, что также вызвано ростом стоимости ключевых ингредиентов.

Напомним, ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что осенью этого года сильнее всего в стране подорожают оливки, мясо и роллы. По ее словам, рост доллара скажется на всех импортных товарах, однако и российские тоже не смогут сохранить стабильность.