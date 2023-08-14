АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus на заводе в Тольятти c 14 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«АвтоВАЗ» начнет перезапуск производства автомобилей Lada Largus с 14 августа 2023 года. За месяц планируется выпустить 650 автомобилей семейства. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

— 14 августа 2023 года с конвейера «Автоваза» начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе выпустят автомобили в различных модификациях, а в их число будут входить машинокомплекты для e-Largus, которую будут собирать в Ижевске уже до конца 2023 года. Помимо этого, в Тольятти произведут несколько кузовов, которые позже будут использовать в Ижевске для наладки оборудования.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на бюджетные версии автомобилей. При этом стоимость более дорогих моделей может быть скорректирована. Причиной повышения цен на менее массовые авто в компании назвали то, что в них используются комплектующие, которые поступают из-за границы.