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НовостиЭкономика14 августа 2023 6:48

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Евро подорожал на 74 копейки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 14 августа, превысил 100 рублей, что произошло впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.

Согласно приведенным данным, американская валюта по ситуации на 09:10 мск на Московской бирже подорожала на 72 копейки, укрепившись до 100,15 рубля.

Евро также растет в цене. Европейская валюта подорожала на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня вырос на семь копеек, до 13,77 рубля.

Напомним, ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов назвал причиной ослабления рубля торговый баланс. По его словам, изменения в стоимости российской валюты связаны с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее.