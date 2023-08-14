Путин наградил главу Верховного суда РФ Лебедева за развитие судебной системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наградил за развитие судебной системы орденом Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который в понедельник, 14 августа, отмечает 80-летие. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепления законности и правопорядка наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Лебедева Вячеслава Михайловича», - сказано в тексте указа российского лидера.

Напомним, в начале августа этого года в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград героям специальной военной операции и выдающимся россиянам. Награды вручал российский президент. Как писал сайт KP.RU, в ходе церемонии народный артист РСФСР Владимир Винокур был награжден Орденом «За заслуги перед отечеством» I степени, а лидер партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду» Сергей Миронов - Орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.