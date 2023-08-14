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НовостиЭкономика14 августа 2023 7:22

Курс евро поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже
Дарья ЧИПУРНАЯ
Евро поднялся выше 110 рублей

Евро поднялся выше 110 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 августа 2023 года, курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил показатель в 110 рублей, о чем следует из данных торгов. Курс вырос до такой отметки впервые с 23 марта 2022 года.

Курс валюты согласно расчетам на "завтра" подскакивает на 1,49 рубля до 110,26 на 10:09 по московскому времени.

Китайский юань также подорожал на 16 копеек и теперь торгуется в районе 13,86 рублей.

Отметим, что курс доллара впервые с 23 марта прошлого года поднялся выше 100 рублей.

Ранее KP.RU писал, что, по словам помощника президента России Максима Орешкина, российская экономика трансформируется быстрее всех прогнозов. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, назвал торговый баланс причиной ослабления курса рубля.