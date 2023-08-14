Путин поручил дать право регионам РФ вводить курортный сбор к 15 декабря 2023

Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регионы Российской Федерации к 15 декабря 2023 года должны получить право ввести курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству РФ внести в законодательство изменение, согласно которому органы госвласти субъектов страны будут иметь право на курортный сбор в своих регионах по опыту в Крыму, Санкт-Петербурге, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Кроме того, данный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры применялся на федеральной территории "Сириус".

Напомним, курортный сбор - специальный налог на туристов - взимается с 2018 года с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и ряде других субъектов РФ. Сам закон был принят летом 2017 года, а в декабря 2022-го Путин продлил его действие до 31 декабря 2024 года.

По закону сумма курортного сбора не может превышать 100 рублей. Сейчас в Краснодарском крае курортный сбор составляет порядка 50 рублей в сутки, в остальных регионах - в районе 30 рублей.