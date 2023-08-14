В Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара активизировала дипломатическую работу, рассчитывая, что российский президент Владимир Путин посетит Турцию с визитом уже в скором времени. Об этом пишет газета Milliyet, ссылаясь на «осведомленный источник».

В публикации сообщается, что поездка российского президента в Турцию может состояться уже «в ближайшие дни», что станет первым визитом Путина в страну, которая является членом Североатлантического альянса, с момента начала специальной военной операции России на Украине.

Отмечается, что перед визитом президента России «дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась».

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о намерении Анкары и дальше прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта, в том числе инициативы по возобновлению зерновой сделки.