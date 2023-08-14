Мошенники стали красть деньги, предлагая обновить социальные карты Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники начали притворяться сотрудниками органов социальной поддержки для того, чтобы получать доступ к банковским счетам граждан. Об этом сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Как уточнил специалист, мошенники просят сообщить мобильный номер для передачи данных о готовности социальной карты, после чего похищают средства.

Отмечается, что клиенту приходят не информационные СМС о социальной карте, а сообщения с кодом для восстановления доступа к личному кабинету банка, после чего злоумышленники просят назвать код, а также номер карты, которые используют для входа в онлайн-банк.

«От таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», - приводит РБК слова эксперта.

Ревякин рекомендует внимательно читать текст входящих сообщений, а также перезвонить в банк или перепроверить информацию в офисе.

Напомним, накануне ВТБ предупредил, что мошенники придумали очередную схему для кражи денег, представляясь техподдержкой банков и предлагая установить на телефон приложение, которое предназначено якобы для проверки уязвимостей.