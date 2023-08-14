Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Москву в середине августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в середине августа 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цзянь.

Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы белорусского оборонного ведомства Виктора Хренина.

Генерал-полковник Ли Шанфу примет участие в XI-й Московской конференции по международной безопасности 14-19 августа, после чего отправится в соседнее государство.

Кроме того, министр обороны Китая в ходе своего визита в Москву выступит с речью на конференции, а также проведет ряд встреч с представителями военного руководства России и других стран.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Шойгу во время апрельских переговоров в Москве назвал взаимодействие России и Китая стабилизирующем мир.