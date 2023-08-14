Правительство Кузбасса, Госфонд «Защитники Отечества» и прокуратура региона подписали соглашение

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Соглашение о сотрудничестве 14 августа подписали правительство Кузбасса, филиал Госфонда «Защитники Отчества» и прокуратура Кемеровской области – Кузбасса. Документ предусматривает оперативное решение вопросов помощи ветеранам СВО и бесплатное оказание юридической поддержки подопечным фонда. Соглашение подписали глава Кузбасса Сергей Цивилев, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева и прокурор региона Александр Блошкин.

«Все, кто участвует в специальной военной операции - наши герои, и всем их обращениям, просьбам мы уделяем особое внимание. Соглашение позволит организовать эффективное взаимодействие по оказанию всей необходимой помощи ветеранам СВО и семьям погибших», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Ранее филиал фонда «Защитники Отечества», начавший свою работу в регионе с 1 июня, подписал соглашение о сотрудничестве с парламентом Кузбасса. Соглашение содействует разработке законов, направленных на поддержку ветеранов СВО и семей погибших участников спецоперации.