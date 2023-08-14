В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане начала работу по выращиванию бананов в Туркестанской области республики (на юге). Об этом заявляет пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Как сообщается, турецкая организация установила в регионе тепличный комплекс на 5,3 гектара с банановыми деревьями. Отмечается, что специально выведенный сорт банана максимально подходит под климат Казахстана.

В планах компании расширить теплицы еще на 5 гектаров, что поможет собирать около 1 тысячи бананов в год. Первый урожай планируют собрать через шесть - восемь месяцев. В теплицах также собираются выращивать томаты и клубнику.

Уточняется, что стоимость проекта на первом этапе была 4 млн долларов.

Напомним, ранее Министерству экономического развития России было поручено проработать вопрос о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров. Об этом сообщили по результатам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.