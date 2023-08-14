Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 8:33

Первый самолет совершил посадку в аэропорту космодрома Восточный

Роскосмос: Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет
Дарья ЧИПУРНАЯ
Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный

Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый самолет совершил посадку в строящемся аэропорту космодрома Восточный в понедельник, 14 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос в Telegram.

В аэропорту Восточный для проверки технической готовности взлетно-посадочной полосы приземлился Ту-134, которым пилотировал экипаж Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом.

Кроме того, экипаж Ту-134 отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и выполнению посадки с ограниченным использованием радиотехнических средств на аэродроме.

После непродолжительной стоянки Ту-134 отправился в аэропорт Благовещенска Амурской области, сообщили в Роскосмосе.

Напомним, Восточный является самым молодым космодром в России. Ожидается, что первый этап строительства аэропорта Восточный завершится к 2025 году.