Губернатор Василий Орлов: Канатная дорога из России в Китай станет новой точкой притяжения туристов в Амурскую область

Отправиться в путешествие по канатной дороге в Китай можно будет из современного пассажирского терминала. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Трансграничная канатная дорога из Благовещенска в китайский город Хэйхэ станет новой точкой притяжения туристов в Амурскую область, уверен глава региона Василий Орлов. В конце августа стартует основной этап строительства уникального объекта. Специалисты приступят к возведению фундаментов линейной опоры, а в сентябре начнут монтаж металлоконструкции терминала.

«Уникальная, единственная в мире, трансграничная канатная дорога над рекой точно станет точкой притяжения туристов в Амурскую область не только из России и Китая, но и из других стран. Учитывая разворот экономики России на Восток и личное внимание президента развитию Дальнего Востока, такие инфраструктурные проекты дают огромный потенциал для роста всех сопутствующих сфер», - рассказал губернатор Василий Орлов в ходе совещания по инвестиционным проектам.

Строительство первой в мире канатной дороги между двумя странами началось в июле 2019 года. Проект реализуют две строительные компании – российская ГК «Регион» и китайская «Цзиньлунган». Работы пришлось приостановить сначала из-за пандемии коронавируса, затем – из-за западных санкций и отказа французских партнеров поставлять оборудование для канатной дороги. С апреля 2023 года вновь началась активная реализация проекта. Сейчас на площадке завершаются работы нулевого цикла, специалисты провели подземные коммуникации и инженерные сети.

С российской стороны отправиться в путешествие по канатной дороге можно будет из четырёхуровневого пассажирского терминала. В нем разместятся пограничный пункт досмотра, магазины беспошлинной торговли «duty free», рестораны, развлекательные объекты. Подвесная трасса будет работать как фуникулер. По канатной дороге длиной 976 метров будут ходить гондолы, каждая из них сможет доставить 60 пассажиров. Доехать до Хэйхэ можно будет всего за 2,5 минуты. Планируется, что интервал между рейсами будет не больше 12-15 минут. Подвесная трасса сможет перевозить до 6-7 тысяч человек в день.