ЦБ России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ не видит каких-либо рисков финансовой стабильности на фоне ситуации с ослаблением курса российской валюты. Об этом в ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», - заявил зампред Центробанка РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо риски из-за ослабления курса рубля.

Напомним, накануне помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что ослабление российской валюты делает структурную перестройку экономики России, поэтому нормализация курса ожидается уже в ближайшее время. Основной же причиной ослабления рубля он назвал мягкую денежно-кредитную политику, отметив, что Центробанк РФ обладает необходимыми ресурсами для нормализации текущей ситуации.