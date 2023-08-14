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НовостиЭкономика14 августа 2023 8:39

ЦБ России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем

Регулятор заявил об усилении волатильности рынка этими операциями
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем

ЦБ России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с рублем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ не видит каких-либо рисков финансовой стабильности на фоне ситуации с ослаблением курса российской валюты. Об этом в ходе пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», - заявил зампред Центробанка РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо риски из-за ослабления курса рубля.

Напомним, накануне помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что ослабление российской валюты делает структурную перестройку экономики России, поэтому нормализация курса ожидается уже в ближайшее время. Основной же причиной ослабления рубля он назвал мягкую денежно-кредитную политику, отметив, что Центробанк РФ обладает необходимыми ресурсами для нормализации текущей ситуации.