Михаил Дегтярев: «В Хабаровском крае есть работа для каждого»

В Хабаровском крае разработали новый проект по привлечению кадров. Фото: правительство Хабаровского края

Благодаря системе господдержки экономика Хабаровского края уверенно развивается, создаются тысячи рабочих мест, растут налоговые поступления. Даже в текущих геополитический условиях этот вектор на развитие продолжается, показателем чего стало радикальное улучшение ситуации с безработицей. Именно этот вопрос - трудовая миграция и ее влияние на рынок труда Хабаровского края – обсудили на заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики под председательством губернатора Михаила Дегтярева.

Как сообщил председатель комитета по труду и занятости населения краевого правительства Константин Виноградов, в 2023 году ситуация на рынке труда стабильная. Несмотря на санкционную политику, местные предприятия и бизнесмены смогли адаптироваться под новые реалии и сохранить свои трудовые коллективы. Так, уровень безработицы достиг исторического минимума – 0,5 процента.

Но до сих пор есть проблема нехватки специалистов в ключевых отраслях экономики региона. На сегодняшний день в Хабаровском крае 25 тысяч вакансий. Сложнее всего обстановка в областях строительства, обрабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, транспорта и лесной отрасли.

- Мы находимся на историческом минимуме безработицы, но нам не хватает рабочих рук. Это факт. И мои встречи с представителями предпринимательского сообщества лишь подтверждают, что не только крупные инвесторы озабочены дефицитом кадров, но и малый и средний бизнес. При этом учитывая инвестиционные проекты, эта нехватка будет лишь нарастать. Потому опорный проект «Кадровый центр» один из важнейших во флагманской инициативе «Интересная работа, достойная заработная плата», - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

К слову, глава края лично призывает людей из других регионов не боятся приезжать в Хабаровский край, работать здесь, обзаводиться семьями. Фактически он на своем примере продемонстрировал, что это возможно, даже когда у тебя многодетная семья. Подобный пример со стороны первого лица - довольно показательный.

Чтобы проблема была решена, профильное ведомство предложило к реализации новый проект - «Хабаровский край - место карьеры». Задумка проекта – привлечение молодежи до 35 лет с трудоизбыточных территорий. Михаил Дегтярев поддержал предложение и поручил проект доработать и запускать в работу.