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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:50

Два террориста уничтожены при нападении на китайских специалистов в Пакистане

Никто из специалистов не пострадал
Роман ПОЛОСИКОВ
Два террориста уничтожены при нападении на китайских специалистов в Пакистане

Два террориста уничтожены при нападении на китайских специалистов в Пакистане

Фото: REUTERS

В Пакистане в городе Гвадар террористы напали на автоколонну с 23 техническими специалистами из Китая. Двух экстремистов удалось ликвидировать. Об этом рассказала в газете The Express Tribune со ссылкой на Управление общественных связей Министерства обороны Пакистана.

В публикации рассказали, что эксперты двигались по охраной военных в бронированном автомобиле из аэропорта на экономические объекты, которые строятся при непосредственной помощи Китая.

Террористы взорвали самодельные взрывчатки на пути следования колонны, а позже начали забрасывать автомобиль ручными гранатами. Охрана открыла огонь по экстремистам и уничтожила двух из них. Никто из китайских специалистов и сотрудников службы безопасности не пострадал в результате происшествия.

Ранее стало известно о теракте на рынке в Пакистане, в результате которого погибли четыре человека. Еще десять человек получили ранения. Причиной взрыва стала детонация взрывчатки, которая была в припаркованном рядом с рынком мотоцикле.