В Ижевске школьница спрыгнула с четвертого этажа, убегая от педофила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, пытаясь скрыться от педофила, рассказали источники в экстренных службах Удмуртии.

По информации РИА Новости, к девочке приставал ее знакомый – хозяин квартиры. Школьнице пришлось спрыгнуть с четвертого этажа, она получила переломы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу Ижевска, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце июля Геннадий Измайлов из Воронежской области он перепрыгнул через забор детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе и тайком пробрался в один из отрядов с девочками. То, что делал дальше мужчина, но прибежали вожатые, а сам Измайлов сбежал.

Позже педофила задержали. Он был помещен в следственный изолятор до 29 сентября 2023 года. Решение об аресте Измайлова вызвано образом его жизни педофила – он бродяжничает, не имеет постоянного места жительства, обитает в подъездах и не работает.