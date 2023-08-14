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НовостиПолитика14 августа 2023 8:55

Генерал ВСУ признал неспособность войск Украины сбивать беспилотники над Киевом

По словам украинского генерала, маршрут дрона определить очень сложно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генерал ВСУ признал неспособность войск Украины сбивать беспилотники над Киевом

Генерал ВСУ признал неспособность войск Украины сбивать беспилотники над Киевом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий объединенными силами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Сергей Наев назвал невозможным сбивать беспилотники над Киевом, указав на неспособность построения точного маршрута, который, по его словам, определить очень сложно, особенно в ночное время.

«Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) », — заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

Как отметил генерал ВСУ, при отсутствии какого-либо визуального контакта и не зная точного положения дрона в воздушном пространстве его сложно уничтожить.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 августа, в Киеве прозвучал мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны. Днем ранее, 10 августа, в Киевской области раздалась череда мощных взрывов. Сообщалось, что в регионе была зафиксирована работа средств ПВО.