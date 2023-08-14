Депутат Аксаков заявил, что большинству россиян наплевать на высокий курс доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство граждан России не интересует резкое ослабление рубля и высокий курс доллара, считает глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С точки зрения большинства населения – наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства. Я депутат от Чувашии. Там предприятия загружены, наращивают объемы производства, люди получают заработную плату. На лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», – заявил он в беседе с Ura.ru.

Между тем курс доллара превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022.

Напомним, глава Министерства финансов России Антон Силуанов назвал причиной ослабления рубля торговый баланс. По его словам, изменения в стоимости российской валюты связаны с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее.

Сайт KP.RU разбирался, почему на самом деле ослаб рубль и что будет с ценами в России на фоне роста доллара и евро.