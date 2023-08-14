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НовостиВ мире14 августа 2023 9:03

МО КНР: сотрудничество с армией России нацелено на защиту справедливости в мире

Москва и Пекин вместе отстаивают стабильность в регионе, заявил У Цянь
Дарья ЧИПУРНАЯ
МО Китая заявило, что сотрудничество с армией России нацелено на защиту справедливости в мире

МО Китая заявило, что сотрудничество с армией России нацелено на защиту справедливости в мире

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межармейское сотрудничество России и Китая нацелено на защиту справедливого миропорядка. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Китай и Россия осуществляют друг с другом открытое и прозрачное сотрудничество, которое нацелено на защиту равноправия и справедливости на международной арене", - говорится в заявлении У Цяня, опубликованном на странице Минобороны КНР в соцсети WeChat.

У Цянь отметил, что Китай и Россия вместе отстаивают стабильность в регионе. Такое сотрудничество отличается от мышления холодной войны некоторых других стран, считает представитель китайского оборонного ведомства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа. Генерал-полковник КНР поучаствует в XI-й Московской конференции по международной безопасности, где выступит с речью.