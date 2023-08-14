Российские войска уничтожили 40 боевиков ВСУ под Херсоном Фото: REUTERS

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили пять лодок, пять автомобилей и 40 боевиков Вооруженных сил Украины под Херсоном за сутки. Об этом рассказали РИА Новости со слов источника, знакомого с ситуацией.

— Уничтожены: пять лодок и 25 боевиков ВСУ, место дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 15 боевиков ВСУ уничтожены, 9 получили ранения 5 единиц автомобильной техники выведены из строя, — говорится в публикации.

Помимо этого сообщается, что в районе островов в устье Днепра, российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу Д-30 ВСУ с боекомплектом и расчетом из трех военнослужащих. Также на Каховском направлении был ликвидирован 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом.

Ранее стало известно, что российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Помимо этого удалось уничтожить живую силу и военную технику противника.