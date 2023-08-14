Уголовное дело завели из-за опасного здания в Комсомольске-на-Амуре

Следователи провели проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре следователи завели уголовное дело на заместителя директора по эксплуатации зданий и сооружений в одной из коммерческих фирм. Причиной стало получение травм несовершеннолетним в полуразрушенном здании, сообщает Транссибинфо.

По информации следствия, здание находится на улице Пендрие. Принадлежит оно местному предприятию, которое занимается арендой и управлением недвижимости. Замдиректора должен был принять меры для обеспечения безопасности, но не сделал этого, хотя был осведомлен о его состоянии. В итоге 28 апреля текущего года в здание пробрался несовершеннолетний 2010 года рождения. Там он упал с четвертого этажа, в результате получив тяжелые травмы.

По итогам расследования обвинение предъявили заместителю директора этой фирмы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью неосторожными действиями. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.