Массовый мор рыбы и зловонный запах: власти Удмуртии ищут решение экокатастрофы на реке Вала

Из-за загрязнения в реке Вала гибнет рыба. Фото: прокуратура Удмуртии

Надзорные органы и представители Минприроды Удмуртии могут провести сплав по реке Вала для выявления причины загрязнения воды. Об этом сообщает Udm-info, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, это уже не первая экологическая катастрофа на реке. В мае 2023 года на объекте произошел массовый мор рыбы, который позднее объяснили залповым сбросом отходов животноводства на одном из местных предприятий. Виновных лиц привлекли к ответственности, но в июле рыба вновь начала умирать. По факту происходящего прокуратура проводит проверку.

Как сообщает правительство, со 2 по 4 августа на объекте работала команда Минприроды Удмуртии. Специалисты зафиксировали «резкое помутнение воды, пенистую пленку на поверхности, резкий зловонный запах и гибель большого количества рыбы». Эксперты осмотрели берега реки на предмет возможного источника загрязнения, а также взяли пробы воды. Специалисты Росрыболовства сейчас подсчитывают ущерб, нанесенный реке.