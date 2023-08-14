Временный поверенный в делах Украины в Армении Сенченко утонул в озере Севан
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко умер вечером в минувшее воскресенье, 13 августа. Уточняется, что украинский дипломат утонул в озере Севан.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Армении, дежурившие на пляже спасатели вечером в воскресенье, 13 августа, обнаружили исчезновение мужчины, который плавал в озере. Они смогли вытащить его, однако прибывшие на место медики констатировали смерть.
«В воскресенье в 20:17 спасатели, дежурившие на общественном пляже Севана, заметили исчезновение плававшего в озере мужчины. Спасатели вытащили его из воды, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», - сказано в заявлении ведомства.
Местные СМИ заявляют, что погиб временный поверенный в делах Украины.
Украинское посольство в Ереване на данный момент не выступало с официальным сообщением.