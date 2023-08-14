Шойгу показали новые средства поражения для Су-52 на форуме «Армия-2023» Фото: REUTERS

Главе Министерства обороны Российской Федерации Сергею Шойгу показали новейшие средства поражения для истребителя Су-57 во время обхода экспозиции форума «Армия-2023».

— Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей, — рассказал представитель представитель предприятия-разработчика.

Помимо этого Шойгу рассказали об эффективности применения истребителей пятого поколения Су-57 в зоне специальной военной операции. Они четко выполняют различные задачи и поражает цели, а главной их особенностью можно назвать малую заметность. Об этом рассказал генералу армии один из летчиков.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патроны натовского калибра. Новая модель имеет повышенную точность и кучность стрельбы.