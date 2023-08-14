Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшие пять лет Фото: Виктория МИНАЕВА

Аэропорт Донецка планируется восстановить в ближайшие пять лет, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«После прекращения спецоперации мы приведем аэропорт в порядок. Он сильно поврежден, но в планах где-то в ближайшей пятилетке точно восстанавливать», – сказал вице-премьер в беседе с журналистами.

По словам Хуснуллина, аэропорт Мариуполя не планируется восстанавливать в ближайшие два года, но на 2026 год в правительстве «поставили изыскательские работы» по этому транспортному узлу.

Напомним, что министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил президенту Владимиру Путину о начале восстановительных работ в мариупольском аэропорту. Глава Минтранса заявил, что его смогут задействовать уже в 2024-2025 годах.

Позже глава правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал, что ремонт аэропорта в Мариуполе приостановили из-за опасносной ситуации.