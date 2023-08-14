Более 1,5 тысячи автомобилей стоят в очереди на Крымском мосту Фото: REUTERS

В очереди на досмотр перед Крымским мостом на данный момент находится свыше 1,5 тысячи транспортных средств. Об этом в понедельник, 14 августа, заявил оперативный штаб Крыма.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1132 транспортных средства, время ожидания составляет более трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 430 транспортных средств, время ожидания около двух часов», - сказано в сообщении, опубликованном на Telegram-канале ведомства.

Напомним, днем ранее, 13 августа, в 16:37 движение машин на Крымском мосту было временно перекрыто. Водителей, которые находились на самом мосту и тех, кто был в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и внимательно слушать указания сотрудников транспортной безопасности. Позже движение восстановили.