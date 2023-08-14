Взрыв прогремел на верфи в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв на одном судне прогремел на верфи в Стамбуле утром в понедельник, 14 августа. Об этом сообщила газета Milliyet.

Как передает издание, взрыв прогремел в отсеке, предназначенном для складирования. Уточняется, что все произошло на верфи в Тузле в 10:30 в понедельник, 14 августа. На место происшествия выехали экстренные службы.

Согласно данным издания, причиной взрыва стало сжатие газа. Отмечается, что на этот момент в отсеке находилось двое рабочих верфи, один из которых погиб, а второй получил легкие ранения.

Напомним, на прошлой неделе, 9 августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), расположенном в Сергиевом Посаде Московской области. Как писал сайт KP.RU, эпицентром стал склад пиротехники. Мощности взрыва хватило для того, чтобы повыбивать окна в близлежащих домах.