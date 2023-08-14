Медведев анекдотом описал вступление Финляндии в НАТО Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО, опубликовав в своем Telegram-канале анекдот про двух финнов.

«Пекка, зачем наша страна вступила в НАТО?» – спрашивает первые. «Нам угрожают русские», – отвечает второй. «А почему они нам угрожают?» – вновь спрашивает его собеседник. «Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО».

Напомним, после Второй мировой войны Финляндия имела нейтральный статус, но в прошлом году после начала специальной военной операции на Украине задумалась о вступлении в Североатлантический альянс. Страна стала членом НАТО в начале апреля 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО станет новым обострением ситуации, отметив, что российская страна считает расширение альянса посягательством на ее безопасность.