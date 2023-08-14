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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:57

Около 25 человек пропали без вести в результате схода оползня в Мьянме

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на угрозу новых оползней
Роман ПОЛОСИКОВ
Около 25 человек пропали без вести в результате схода оползня в Мьянме

Около 25 человек пропали без вести в результате схода оползня в Мьянме

Фото: REUTERS

Около 25 человек пропали без вести в результате схода оползня в нефритовой шахте в Мьянме. Об этом рассказали в Agence France-Presse со ссылкой на местные спасательные службы.

— Около 25 человек пропали без вести. У нас нет точного списка, — рассказал один из спасателей.

Также отмечается, что само происшествие случилось 13 августа на севере страны в провинции Качин. Спасатели продолжают поисковые мероприятия, несмотря на то, что существует угроза схода новых оползней. Пропавшими без вести стали местные жители, которые добывали нефть в сезон дождей, несмотря на то, что в работы должны быть приостановлены из-за угрозы обрушения грунта.

Ранее стало известно, что в результате схода оползня в Грузии погибли 24 человека. Происшествие случилось третьего августа в высокогорном краче Рача, а кроме людей пострадали дороги и мосты. Для спасательных работ привлекали вертолеты пограничной службы.