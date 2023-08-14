Звезда "Шазама" назвал голливудские фильмы мусором

Американский актер Закари Ливай назвал фильмы Голливуда мусором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливуд производит мусорные фильмы. С таким громким заявлением выступил американский актер Закари Ливай, известный по своим ролям в фильме "Шазам" и сериале "Чак".

42-летний американец заявил, что Голливуд оставил попытки снимать "хорошие фильмы".

"Они знают, что как только вы купили билет и пришли на сеанс, они уже получили ваши деньги. И единственный способ изменить что-то - не идти на эту помойку. Мы должны перестать смотреть мусорные фильмы", - сказал Ливай во время фан-встречи в Чикаго.

Таким образом, Закари Ливай выступил в поддержку масштабной забастовки актеров и сценаристов, которая началась в США в июле 2023 года.

Ранее KP.RU рассказал, почему в Голливуде началась забастовка сценаристов и что об этом говорят сами актеры, чьи фильмы теперь будут выходить на экраны с задержкой.