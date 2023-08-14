МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин всегда поддерживают стратегический диалог

МИД КНР заявил, что Путин и Си Цзиньпин всегда поддерживают стратегический диалог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Лидеры Китая и РФ постоянно поддерживают друг с другом стратегический диалог в различных форматах. У нас насыщенная повестка по всем направлениям», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Как отметил представитель китайского МИД, Москва и Пекин последовательно развивают сотрудничество между собой, обсуждая широкий круг вопросов.

Напомним, Путин получил приглашение посетить Китай, и намерен сделать это в октябре 2023 во время форума «Один пояс – один путь».

Как писал сайт KP.RU, президент России расскывал о неформальной встрече с председателем КНР в своей квартире в ходе его визита в Москву. Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям.