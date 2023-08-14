Путин: Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества

Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми, заявил Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в приветственной речи по случаю церемонии открытия форума "Армия-2023" в понедельник, 14 августа, заявил об открытости России к равноправному сотрудничеству в военно-технической отрасли.

"Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества... со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство", - заявил Путин.

Ранее стало известно, что в рамках форума "Армия-2023" министру обороны РФ Сергею Шойгу показали новейшие средства поражения для истребителя Су-57.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию с форума "Армия-2023", в ходе которого будет показана трофейная техника НАТО.