Игорь Артамонов преодолел «полужелезную» дистанцию Липецкого триатлона «Зелёный остров», 113»

Фото: липецкаяобласть.рф

Команда главы региона «Л-48» преодолела три этапа эстафеты: заплыв на 1,9 км, 90-километровый велосипедный маршрут и полумарафон протяженностью 21,1 км за 4 часа, 56 минут, 20 секунд.

«Липецкий триатлон объединяет спортсменов со всей России. Отличная организация, дружеская атмосфера. Триатлон – один из самых сложных видов спорта. Он требует выносливости и силы, а работа в команде добавляет еще больше энтузиазма», – сказал Игорь Артамонов на финише сложнейшей дистанции

Первое командное место в липецком триатлоне завоевала «TriKota», второй финишировала команда «ТриЧ», бронза — у команды «Дружба».

Фото: липецкаяобласть.рф

Трассы состязаний проходили по центральным улицам города. Помимо команд на дистанцию в 113 километров выходили спортсмены в индивидуальном зачете. Среди мужчин абсолютным победителем Липецкого триатлона стал Денис Васильев. Спортсмен преодолел 113 километров за 3 часа, 59 минут, 59 секунд. Второе место с результатом 4:00:48 завоевал Николай Ярошенко Бронзовым призером стал Григорий Навротский. Его результат – 04:12:33.

Среди женщин чемпионками в абсолютном зачете стали: Мария Гостева (первое место, 4:36:44), Елизавета Жижина (второе место, 5:02:10), Екатерина Алексеева (третье место, 5:05:18).