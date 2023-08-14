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НовостиПолитика14 августа 2023 10:30

ВСУ обстреляли монастырь в Корсунке Херсонской области

Разрушена крыша одного из зданий и повреждена монастырская обедня
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреляли монастырь в Корсунке Херсонской области

ВСУ обстреляли монастырь в Корсунке Херсонской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Корсунскому Богородичному монастырю в селе Корсунка Херсонской области, сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.

В результате минометного обстрела была разрушена крыша одного из зданий на территории монастыря и повреждена монастырская обедня. Также один снаряд попал по сельской школе. При обстреле никто не пострадал.

Напомним, накануне украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области, разрушив штаб гуманитарной помощи в городе Алешки.

В начале августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по автомобильному мосту в регионе. Мост соединяет популярный курорт, Арабатскую стрелку, с Геническом. Пострадал один человек, который в этот момент проезжал по мосту.