Путин: Россия намерена развивать военное сотрудничество с другими странами

Путин: Россия будет намерена развивать военное сотрудничество с другими странами Фото: REUTERS

Россия намерена продолжать развивать военное сотрудничество с другими странами и проводить совместные военные учения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в приветствии участников форума «Армия-2023».

— Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений, — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что рассчитывает на подписание важных контрактов на полях форума, а также экспортных контрактов.

Ранее Владимир Путин заявил об открытости России к равноправному сотрудничеству в военно-технической сфере со всеми странами, которые отстаивают свои национальные интересные. Президент отметил важность развития неделимой системы безопасности для надежной защиты каждого государства.