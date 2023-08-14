Российские ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области

В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели в небе над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что в Белгородском районе сработала система ПВО, в результате чего были сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате крушения объектов нет. Оперативные службы продолжают выяснять информацию о последствиях на земле.

В Минобороны РФ уточнили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Ранее KP.RU писал, что, по словам Гладкова, в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал многоэтажный дом в Белгороде. Кроме того, в некоторых квартирах были выбиты окна, а 16 автомобилей получили повреждения.