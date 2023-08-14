Минобороны: 14 августа пресечены атаки беспилотников ВСУ на объекты в России

Украинские дроны были уничтожены российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытки Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками объекты на территории России, заявило Министерство обороны РФ.

"14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, украинские дроны были уничтожены российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что была пресечена попытка террористической атаки беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России. Согласно данным оборонного ведомства, российские системы ПВО обнаружили и сбили беспилотник в небе над Белгородской областью около 11:00 мск.

Напомним, украинский БПЛА был замечен в небе над Белгородской областью в субботу, 12 августа.

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