Певица МакSим сообщила, что боялась потерять все из-за алкогольной зависимости Фото: из соцсетей

Певица МакSим рассказала, что вышла из рехаба, где она проходила курс лечения от алкогольной зависимости.

Артистка назвала злоупотребление алкоголем созданием иллюзии, которая помогает, когда навалилось много проблем. Таким образом можно забыться, однако проблема не исчезнет и станет только больше.

«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все», - заявила певица «СтарХиту».

По ее словам, вместе с ней в рехабе проходили лечение другие люди, «которых знают все», а также она видела и звезд, которые уже все потеряли.

«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», - добавила она.

Напомним, ранее МакSим призналась в своей алкогольной зависимости, заявив, что добровольно проходит лечение. Как рассказала тогда артистка, после тяжелой болезни она рано начала гастролировать, пытаясь поддержать себя алкогольными напитками.