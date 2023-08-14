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НовостиЭкономика14 августа 2023 10:59

Экономист Беляев не исключил рост курса доллара до 120 рублей

Пока стабилизировать рубль не удается
Елена АКИМОВА
Экономист Беляев не исключил рост курса доллара до 120 рублей

Экономист Беляев не исключил рост курса доллара до 120 рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился мнение, что рубль продолжит падение, если в ближайшее время ЦБ не предпримет попыток стабилизировать ситуацию.

Согласно его прогнозам, курс доллара может достигнуть максимального значения в 120 рублей. А вот снижение будет происходить последовательно, но не резко. Это при условии, что ЦБ будет продолжать вести такую же денежно-кредитную политику, направленную на зажим национальной экономики.

- Есть одна только оговорка - у нас все-таки есть какая-то экономика и она достаточно прочная. Предел, наверное, будет где-то 110-120 120 рублей, - говорит аналитик Газете.ru.

Снижение курса рубля по отношению к доллару обеспечено, если ничего фундаментально не изменится, отмечает эксперт.

Впервые с 23 марта курс доллара на Московской бирже поднялся до 100 рублей, а евро перешагнул отметку в 110 рублей.

В свою очередь, финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отметил, что у ЦБ не так много вариантов для стабилизации ситуации. а возникла она потому, что экспортерам разрешили не продавать валюту. Возник искусственный ажиотаж на нее.

- Спекулянты будут толкать рубль дальше в эту бездну. И мы будем иметь к четвертому кварталу уже состояние стагфляции, - сказал он "360".

А экономический обозреватель Юрий Пронько отметил, что на этом фоне растет долговая нагрузка домохозяйств, что является тревожным симптомом.

- Профессионалы финансового рынка знают аксиому: чем тревожнее обстановка, тем больше население выходит в наличные, - предупредил он в беседе с Царьградом.

Это может также привести к ажиотажу, который наблюдался весной 2022 года.