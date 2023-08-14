Экономист Беляев не исключил рост курса доллара до 120 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился мнение, что рубль продолжит падение, если в ближайшее время ЦБ не предпримет попыток стабилизировать ситуацию.

Согласно его прогнозам, курс доллара может достигнуть максимального значения в 120 рублей. А вот снижение будет происходить последовательно, но не резко. Это при условии, что ЦБ будет продолжать вести такую же денежно-кредитную политику, направленную на зажим национальной экономики.

- Есть одна только оговорка - у нас все-таки есть какая-то экономика и она достаточно прочная. Предел, наверное, будет где-то 110-120 120 рублей, - говорит аналитик Газете.ru.

Снижение курса рубля по отношению к доллару обеспечено, если ничего фундаментально не изменится, отмечает эксперт.

Впервые с 23 марта курс доллара на Московской бирже поднялся до 100 рублей, а евро перешагнул отметку в 110 рублей.

В свою очередь, финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отметил, что у ЦБ не так много вариантов для стабилизации ситуации. а возникла она потому, что экспортерам разрешили не продавать валюту. Возник искусственный ажиотаж на нее.

- Спекулянты будут толкать рубль дальше в эту бездну. И мы будем иметь к четвертому кварталу уже состояние стагфляции, - сказал он "360".

А экономический обозреватель Юрий Пронько отметил, что на этом фоне растет долговая нагрузка домохозяйств, что является тревожным симптомом.

- Профессионалы финансового рынка знают аксиому: чем тревожнее обстановка, тем больше население выходит в наличные, - предупредил он в беседе с Царьградом.

Это может также привести к ажиотажу, который наблюдался весной 2022 года.