Россияне быстро устали от своих фотоизображений в стиле Барби и Кена

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Сервис, обрабатывающий снимки в стиле героев нового фильма, вызвал настоящий бум среди пользователей. Россияне охотно примеряли на себя образы Барби и Кена. Гламурные изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, пестрели в соцсетях и использовались в качестве аватарок. Сразу после запуска сайту Bairbie.me удалось обойти по популярности фоторедактора Lensa, пик интереса к которому наблюдался в России осенью прошлого года.

По словам аналитиков МегаФона, наибольший спрос на фото в стиле Барби среди абонентов был наблюдался 29 июля – через 5 дней после запуска сервиса (и через 8 дней после выхода одноименной картины в мировой прокат). Но уже к 30 июля интерес снизился на 34%, а через неделю – упал на 92%. Чаще всего на сайт Bairbie.me заходили жители Москвы (на их долю приходится 40% недельного трафика), Санкт-Петербурга и Башкирии.

Самыми горячими поклонниками Барби и Кена оказались миллениалы – пользователи в возрасте от 25 до 35 лет, обеспечившие за первую неделю работы сайта 58% общего трафика. Вторыми по активности стали молодые люди, родившиеся после 2001 года (на долю поколения зумеров приходится 22% трафика). Еще 17% обеспечили абоненты в возрасте 35-45 лет. Ожидаемо, женщины проявили к аватаркам в стиле Барби больший интерес, чем мужчины. Они потратили в 2,6 больше трафика, чем сильный пол.