Шойгу назвал прибытие гостей на "Армию-2023" лучшим ответом любителям санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал прибытие иностранных делегаций на международный военно-технический форум "Армия-2023" лучшим ответом любителям санкций.

По словам Шойгу, прибытие иностранных гостей на форум в РФ демонстрирует их стремление продолжать контакты, а также укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

"Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок", - заявил глава российского оборонного ведомства на открытии форума.

Ранее президент России Владимир Путин в своей приветственной речи к участникам форума "Армия-2023" заявил об открытости РФ к равноправному сотрудничеству в военно-технической отрасли со всеми странами, которые которые отстаивают собственные интересы.

Отметим, что сайт KP.RU проводит прямую трансляцию с выставки "Армия-2023".