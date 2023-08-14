Психолог Философ: манипуляции детьми приводят к психическим расстройствам Фото: Влад Комяков

Психолог Марина Философ назвала запрещенные приемы воспитания детей. Ни в коем случае нельзя применять унижения, шантаж и манипуляции. А также стоп- фразы: «Не подходи ко мне», «Я тебя больше не люблю!». Все это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в себе, негативно сказывается на его психическом состоянии.

Особенно уничтожает самооценку ребенка сомнение в их способностях- физических и интеллектуальных. Нельзя обзывать детей, высмеивать их, унижать.

- Нельзя запрещать проявлять врожденные качества, особенности ребенка. Это провоцирует отказ от самого себя, — объяснила она NEWS.ru.

Например, если ребенок гиперактивен, а родители его ограничивают в движении, то это скажется на его здоровье и не раскроет врожденный талант.

Манипуляции тоже под запретом - это ситуации, когда мама говорит, что она болеет, потому что ребенок совершил проступок. Дети и так испытывают страх смерти родителей. Все это ослабляет их волевые качества.

- Ребенок точно не может отвечать за чувства родителей, - продолжила психолог.

Запрещенным методом воспитания, по словам эксперта, также является шантаж. Нельзя перед ребенком ставить условия, иначе в нем сформируется привычка заслуживать любовь.