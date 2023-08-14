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НовостиВ мире14 августа 2023 11:30

Премьер Латвии Кариньш заявил об уходе в отставку

Премьер призвал свою партию выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Латвии Кариньш заявил об уходе в отставку

Премьер Латвии Кариньш заявил об уходе в отставку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил об уходе в отставку, призвав свою партию «Новое единство» выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг», - сказал латвийский премьер в понедельник, 14 августа, в ходе пресс-конференции.

Кариньш также заявил, что его партии «Новое единство» предложено выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра страны.

Напомним, в начале июля этого года в отставку подал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, подав также прошение королю об отставке всего кабинета министров. Как сообщалось, глава правительства принял такое решение на фоне миграционного кризиса в стране после того, как правительственная коалиция не смогла прийти к оптимальному решению по ограничению притока претендующих на убежище приезжих.