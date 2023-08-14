Премьер Латвии Кариньш заявил об уходе в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил об уходе в отставку, призвав свою партию «Новое единство» выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг», - сказал латвийский премьер в понедельник, 14 августа, в ходе пресс-конференции.

Кариньш также заявил, что его партии «Новое единство» предложено выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра страны.

Напомним, в начале июля этого года в отставку подал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, подав также прошение королю об отставке всего кабинета министров. Как сообщалось, глава правительства принял такое решение на фоне миграционного кризиса в стране после того, как правительственная коалиция не смогла прийти к оптимальному решению по ограничению притока претендующих на убежище приезжих.